Het aantal mensen met een WW-uitkering in de gemeente Halderberge is de afgelopen maand voor het eerst in jaren weer gestegen. In maart is er een toename geregistreerd van 42 mensen.

De gemeente Halderberge telde in februari nog 382 mensen met een WW-uitkering. Dat zijn er een maand later 424, een stijging van 11 procent.

De stijging is vooral het gevolg van de coronacrisis in Nederland. De toename in de regio Halderberge is gemiddeld hoger dan in de rest van West-Brabant, maar dat ligt volgens wethouder Thomas Melisse aan het feit dat Halderberge relatief veel detailhandel, horeca, cultuur en recreatie bevat.

"Dat zijn precies de sectoren die nu het hardst worden getroffen. Wanneer de maatregelen worden teruggedraaid, al zal dat geleidelijk gaan, zal de economie binnen deze sectoren ook weer snel aantrekken", zo licht Melisse toe.

"Met een toename van 42 mensen met een uitkering vallen we in deze maandelijkse stijging op. Gelukkig zijn we nog steeds ten aanzien van maart 2019 met 4,9 procent gedaald en zitten we met ons gemiddelde van 2,7 procent lager dan het gemiddelde in West-Brabant, dat 2,9 procent is."

