De Aardbeienfeesten in Zundert, die gepland stonden op 13 juni en 14 juni, zijn geschrapt. De afgelasting is het gevolg van de bekendmaking dinsdagavond dat vergunningsplichtige evenementen verboden blijven tot 1 september.

Frank van de Klundert, woordvoerder van de Ondernemersvereniging Zundert Centrum (OZC), laat weten dat de organisatie al rekening hield met een afgelasting. "We waren al in overleg met de verschillende betrokken partijen over wat te doen met het evenement."

"Er gaat immers een vrij lange voorbereidingstijd aan vooraf. We hadden gehoopt, wellicht tegen beter weten in, dat de Aardbeienfeesten toch nog zouden kunnen doorgaan in het geplande weekend. Wij betreuren het, maar begrijpen de maatregel ook."

Volgens Van de Klundert wordt nog bekeken of er mogelijk nog een andere invulling aan het weekend kan worden gegeven. "Heel kleinschalig en zonder grote groepen mensen. Daarbij moet je eerder denken aan een soort open dag bij de ondernemers. Hierover zijn we nog in gesprek."

Voor volgend jaar is al wel een nieuwe datum gevonden. De Aardbeienfeesten in Zundert staan dan gepland op 12 juni en 13 juni.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.