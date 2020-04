Een auto is maandagavond aan de Stadsedijk in Oudemolen van de dijk gereden. Daarna reed de automobilist door een omheining en kwam vervolgens in een sloot tot stilstand.

Bij het ongeluk is de auto vermoedelijk ook een keer over de kop gegaan. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Voor zover bekend waren er geen andere automobilisten bij het ongeval betrokken.

Het voertuig raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie doet onderzoek naar de toedracht.