Leur heeft sinds maandag een regenboogbank als statement naar de lhtbi-gemeenschap in het Brabantse dorp.

"De boodschap die de gemeente Etten-Leur met de bankjes wil uitdragen is: Iedereen is hier welkom, iedereen hoort erbij en mag zijn zoals hij of zij wil", aldus verantwoordelijk wethouder Kees van Aert.

De gemeente Etten-Leur beloofde ook in Etten regenboogbanken te plaatsen aan de havenkom.