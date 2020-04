De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een bestuurder aangehouden die de snelheidslimiet op de Bredaseweg tussen Etten-Leur en Breda flink overschreed.

Volgens snelheidsmetingen reed de bestuurder 130 kilometer per uur op het deel van de Bredaseweg waar 50 kilometer per uur de maximaal toegestane snelheid is.

De politie hield de bestuurder aan en vorderde zijn rijbewijs in. Daarnaast kan de man een forse boete verwachten.