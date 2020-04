Een 27-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdagnacht in Kruiningen gecontroleerd omdat hij slingerend over de weg reed. Hij verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding en probeerde daarbij een agent te bijten.

Omstreeks 00.30 uur ontving de politie een melding van een vechtpartij in huiselijke kring aan de Europastraat in het Zeeuwse Hansweert. Twee vrienden zouden ruzie hebben gekregen, wat uitmondde in een flinke vechtpartij.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de vechtpartij al beëindigd. Anderhalf uur later zagen dezelfde agenten een auto rijden die ze eerder in de straat hadden gezien bij de vechtpartij tussen de twee mannen. De auto slingerde van links naar rechts en dreigde bijna tegen een vangrail aan te rijden.

De bestuurder bleek één van de mannen die betrokken was bij de vechtpartij. Toen de agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich hevig. Hierbij probeerde de man een agent te bijten. Uiteindelijk konden ze hem boeien.

De arrestant werd voor verder onderzoek naar het bureau gebracht, waar bleek dat hij te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De man zit nog vast en wordt zaterdag verhoord.