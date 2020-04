De gemeente Zundert moet op zoek naar een exploitant voor CultuurCentrum De Schroef. De huidige huurder, Peter Kesseler, stopt per 1 mei, zo maakt hij vrijdag bekend.

Kesseler zegt in een reactie dat hij de exploitatie van het pand niet rendabel krijgt. "Als ik hiermee doorga, kost me dat op korte termijn financieel de kop."

Grootste pijnpunt is volgens Kesseler de huidige toestand van het pand. Zo voldoet de keuken niet aan de hedendaagse eisen en is er sprake van verouderd sanitair. Verder zouden de bovenruimten niet geschikt zijn voor bijvoorbeeld het houden van vergaderingen. "Te warm in de zomer, te koud in de winter."

Een verbouwing is volgens Kesseler de enige manier om De Schroef toekomstbestendig te maken, maar daar wil het gemeentebestuur, dat eigenaar is van het pand, niet aan beginnen.

"Ik verwijt de gemeente Zundert niets, want de gesprekken met de verschillende wethouders zijn altijd positief verlopen. Alleen gaat alles heel stroperig en traag", aldus Kesseler.

De gemeente gaat bekijken hoe het de maatschappelijke organisaties die in CultuurCentrum De Schroef zitten, huisvesting kan blijven bieden.