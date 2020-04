De gemeente Roosendaal heeft besloten om de luiercontainer die voorheen bij Kinderdagverblijf Zwanehof stond te verplaatsen nadat er "onfatsoenlijk en onacceptabel" mee werd omgegaan.

Het kinderdagverblijf had zich vrijwillig aangemeld als inzamellocatie voor luier- en incontinentiemateriaal.

"Daar waren we heel blij mee, maar na sluitingstijd werden veel zakken met luiers bij het hek gezet of over het hek heen gegooid", meldt de gemeente. "Bijna elke ochtend moesten de medewerkers deze zakken opruimen. Dit vinden wij onfatsoenlijk en onacceptabel. Daarom hebben we de container weggehaald."

De luiercontainer staat nu bij de ingang van Gezondheidscentrum Kalsdonk aan de Gastelseweg. "Wij verzoeken iedereen deze container te gebruiken waar hij voor bedoeld is. Gebeurt dat niet, dan verdwijnt deze container definitief uit de wijk Kalsdonk", waarschuwt de gemeente.