Onur K. blijft negentig dagen langer in voorarrest op verdenking van een viervoudige moord van zijn gezinsleden in Etten-Leur. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Zeeland-West-Brabant donderdag aan NU.nl na berichtgeving door BN/De Stem.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vader van moord op zijn kinderen, vrouw en moeder eind maart in een woning aan de Dasseburcht. Meer informatie over de zaak, die woensdag voorkwam bij de raadkamer van de rechtbank, is niet bekendgemaakt.

K. was na het familiedrama enkele dagen spoorloos. De politie hield de man eind maart op straat in Etten-Leur aan na tips van voorbijgangers die K. hadden herkend.