De politie is op zoek naar een tweede verdachte die dinsdagavond is ontkomen na het stelen van een telefoon in Etten-Leur.

De agenten hielden al wel een achttienjarige man uit Breda aan, maar de tweede verdachte ontsnapte door over een schutting te klimmen.

Volgens het signalement van de politie gaat het om een man van rond de 23 of 24 jaar met een Marokkaans of Turks uiterlijk. Hij is 1,85 tot 1,90 meter lang en heeft kortgeschoren haar met bovenop zwarte krullen.

Dinsdag rond 17.30 uur kwamen twee mannen langs in de Van der Poest Clementstraat in Etten-Leur om een telefoon te kopen. Zij hadden een afspraak gemaakt met een verkoper van 25 jaar. Ook de vader van de verkoper was daarbij aanwezig.

Nadat de verdachten de telefoon hadden gecontroleerd, stuurden ze de vader met een smoesje naar binnen. Toen hij binnen was, zetten de twee verdachten het snel op een lopen zonder te betalen.

De verkoper zette meteen de achtervolging in. Een van de verdachten, de achttienjarige verdachte uit Breda, werd door hem vastgepakt en tegengehouden tot de politie er was. De telefoon had hij op dat moment echter al doorgegeven aan de andere verdachte.

De politie roept mensen met meer informatie of tips over de tweede verdachte op om te bellen met het algemene politienummer of een melding te doen bij Meld Misdaad Anoniem.