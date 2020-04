In Noord-Brabant zijn van alle provincies in Nederland in 2019 de meeste verkeersdoden gevallen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er kwamen vorig jaar in Noord-Brabant 142 mensen om het leven bij een verkeersongeval. In 2018 waren dat er acht meer.

Het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant is daarmee vele malen groter dan in andere Nederlandse provincies. De nummers twee, Gelderland en Noord-Holland, noteerden 87 dodelijke verkeersslachtoffers.

Gedeputeerde Christophe van der Maat (Mobiliteit) van de provincie Noord-Brabant is geschrokken van het hoge aantal verkeersdoden. "Achter dit kille cijfer gaan 142 mensen schuil die door hun naasten worden gemist. Wij streven dan ook naar nul verkeersslachtoffers, want iedere verkeersdode is er één te veel."

De toedracht van de ongelukken wordt door het CBS niet geduid. De provincie heeft vorig jaar al opdracht gegeven aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om de oorzaak van dodelijke verkeersongevallen in Brabant in 2018 en 2019 in kaart te brengen. Die analyse is in het najaar afgerond.

In heel Nederland zijn vorig jaar in totaal 661 mensen omgekomen in het verkeer. Dat zijn er zeventien minder dan in 2018.