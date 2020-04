De werkzaamheden aan de Rucphensebaan in Roosendaal lopen vertraging op door de coronamaatregelen, zo laat de gemeente donderdag weten. "In verband met werkzaamheden van nutsbedrijven die achter de voordeur plaatsvinden, treedt voor dit project vertraging op."

Kabel- en leidingbedrijven hebben bij de gemeente aangegeven tijdelijk geen huisaansluitingen achter de voordeur van woningen meer te vervangen. Dat zorgt onder meer voor problemen bij de reconstructie van de Rucphensebaan, waar eerst de kabels en leidingen verlegd moeten worden voordat de aannemer de asfaltweg kan verbreden.

Bij de werkzaamheden aan de Wouwseweg wordt voorlopig geen vertraging verwacht. "De aannemer van de Wouwseweg kan voorlopig nog verder, ondanks dat de nutsbedrijven zijn gestopt met hun werkzaamheden. Dit project is voorlopig qua omvang en ruimtebeslag groot genoeg om andere werkzaamheden op te pakken."

"Verder worden de aan het project grenzende bewoners en bedrijven per brief geïnformeerd over de vertraging van het desbetreffende project en worden er passende maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van woningen en bedrijven tijdens deze stilstand te waarborgen", aldus de gemeente.

Om de aannemers die dreigen stil te vallen te helpen, wordt er gekeken naar andere projecten binnen de gemeente zonder werkzaamheden aan kabels en leidingen achter de voordeur en die relatief korte voorbereidingstijd vragen. Daarbij valt te denken aan werkzaamheden aan straten en asfaltonderhoud.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.