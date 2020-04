De politie heeft maandag in samenwerking met boswachter Erik de Jonge en Samen Sterk in Brabant (SSIB) een groep crossende terreinwagenbestuurders aangehouden in natuurgebied Borgvlietse duinen in Bergen op Zoom.

Het natuurgebied is 'volledig omgeploegd' door de crossers, aldus SSIB. Vier terreinwagens betraden het Natura-2000 gebied. De bestuurders pleegden vernielingen om op het terrein te kunnen komen.

Boswachter De Jonge kreeg een telefoontje van een alerte wandelaar dat er een groep aan het crossen was in één van de rustgebieden in Bergen op Zoom. "Per telefoon heb ik collega's en politie er heen geloodst", legt De Jonge uit op Twitter.

De officier van justitie gaat nu bepalen wat er met de crossers gaat gebeuren. "Maar dat gaat een pittige sanctie worden", stelt De Jonge. Niet alleen hebben ze een afgesloten Natura2000-gebied betreden, ze hebben ook het broedseizoen verstoord, aldus De Jonge.