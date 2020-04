Gemeente Roosendaal gaat geen initiatief nemen om vluchtelingenkinderen op te vangen uit Griekenland. Dat laat het college weten op vragen van GroenLinks, PvdA en D66.

Daarmee volgt de gemeente de besluitvorming van het kabinet.

De Griekse minister van Burgerbescherming heeft in oktober 2019 al een brief gestuurd naar alle EU-landen, waarin hij vraagt of zij vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen willen herplaatsen vanuit Griekenland.

Frankrijk, Finland, Luxemburg, Kroatië en Portugal hebben onlangs toegezegd om kinderen te accepteren. Daarnaast hebben burgemeesters in Duitsland hun bereidheid getoond om kinderen vanaf de eilanden over te nemen.

'Solidariteit en compassie'

"Premier Rutte zegt vooralsnog niet van plan te zijn om kwetsbare kinderen naar Nederland te halen. Het gaat om alleenstaande kinderen die onder erbarmelijke en onveilige omstandigheden verblijven in overbevolkte vluchtelingenkampen in Griekenland", stellen de drie fracties.

Volgens hen zijn verschillende gemeenten in het land bereid om 25 vluchtelingenkinderen op te vangen uit de Griekse kampen. "Wij menen dat Roosendaal zich bij deze oproep dient aan te sluiten. Zeker vanuit solidariteit en compassie."

Daar gaat de gemeente dus niet in mee. "Uiteraard zien wij de zeer zorgelijke situatie waarin deze kinderen zich bevinden. Het is aan het kabinet om te besluiten de kinderen hierheen te halen. Zodra het Rijk een besluit genomen heeft, zullen wij onderzoeken welke rol we als gemeente Roosendaal in de opvang van deze kinderen kunnen spelen", luidt het antwoord van het college.