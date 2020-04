Binnenland Brandweer moet opnieuw uitrukken om zendmasten te blussen Slideshow Infographic Video De brandweer is vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag druk geweest met het blussen van brandende zendmasten. Vrijdagavond stak iemand een zendmast in Groningen in brand en in de Brabantse plaats Oudenbosch vlogen twee masten in brand. De brandweer heeft die geblust en doet nog onderzoek naar de toedracht, maar een verband met andere incidenten is zeer aannemelijk.