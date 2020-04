West-Brabant Inbraakgolf in gemeente Zundert, vooral buitengebied doelwit Slideshow Infographic Video In de gemeente Zundert is er de laatste weken sprake van een inbraakgolf. Vooral in het buitengebied is het raak. Dat meldt Zundert Alert woensdag naar aanleiding van het flinke aantal meldingen dat zij heeft ontvangen.