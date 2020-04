Het laboratorium van Microvida in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal kan sinds dinsdag sneller en meer patiënten testen op het coronavirus.

Dankzij de aanschaf van nieuw testapparatuur is de wachttijd teruggedrongen van acht tot twaalf naar vier uur. Ook kunnen er nu tot 1.500 monsters per dag extra worden verwerkt door medici.

Het nieuwe testapparaat staat al twee weken in Roosendaal, maar moest eerst nog geïnstalleerd worden. Bovendien kreeg het zorgpersoneel een training over het gebruik ervan. Sinds dinsdag is het apparaat volledig in bedrijf.

"Het ziet er echt heel goed uit", aldus microbioloog Bram Diederen van het Bravis Ziekenhuis. "Hiervoor was het hele testproces uiterst complex. We hadden een zelf ontwikkelde methode die over ons hele routinelab liep."

"Elke handeling was mensenwerk met het overbrengen van vloeistof met een pipet, lopen, meerdere machines en veel analyseren. Alles wat we normaal in het laboratorium doen is nu bijna gecomprimeerd in één apparaat waarin alles gestroomlijnd verloopt."

Het nieuwe apparaat volgt dezelfde test als die door het RIVM en het Erasmus MC zijn voorgeschreven. "Diezelfde test gebruikten we bij de oude methode. Alleen gaat het nu sneller en met een hogere capaciteit."

