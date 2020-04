In de gemeente Zundert is er de laatste weken sprake van een inbraakgolf. Vooral in het buitengebied is het raak. Dat meldt Zundert Alert woensdag naar aanleiding van het flinke aantal meldingen dat zij heeft ontvangen.

Zo is er dinsdag op klaarlichte dag via het dak ingebroken in een schuur aan de Kalmthoutsebaan in Wernhout. Waarschijnlijk heeft de inbraak tussen 17.00 en 19.00 uur plaatsgevonden. De daders moeten bovendien met een bestelbus gekomen zijn, omdat er flink wat groot gereedschap gestolen is.

Afgelopen week werd er in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken aan de Van Lanschotstraat in Achtmaal. In de nacht van vrijdag op zaterdag vond een inbraakpoging plaats aan de Kraaiheuvelstraat in datzelfde dorp.

"Ondanks dat veel mensen thuis zijn, weet men toch steeds weer ongezien in woningen, loodsen en schuren te komen", meldt Zundert Alert. Zij doet een beroep op iedereen om in deze periode extra alert te zijn.