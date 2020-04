Maria Timmers van gemeenschapshuis Agora in Rucphen heeft een nieuw initiatief bedacht om de bevrijding van Nederland in 1945 dit jaar te vieren. Ze wil een filmcompilatie maken van door inwoners van Rucphen vervaardigde videoboodschappen over vrijheid.

De viering kan namelijk dit jaar niet op de standaard manier gedaan worden vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.

"Het coronavirus heeft de samenleving tot stilstaan gebracht. We voelen ons alleen, eenzaam, verdrietig. Maar er is ook hoop. Hoop door naastenliefde, hoop door saamhorigheid en hoop op een vaccin dat alles weer beter maakt".

"Het is belangrijk stil te staan bij onze vrijheid die we als vanzelfsprekend ervaren, of hebben ervaren, want juist nu ervaren we dat onze vrijheid beknot wordt", aldus Maria Timmers.

"We weten dat de oorlog vijf jaar heeft geduurd. Vijf jaar vrijheid beperkt; bij de een meer dan bij de ander. Vanaf 5 mei 1945 voelde Nederland zich weer vrij. Vrij zijn, vrijheid ervaren is een groot goed. Wij zouden graag in deze tijd van vrijheidsbeperking je willen vragen je boodschap over vrijheid vorm te geven. Juist nu het in contrast staat met wat vrijheid echt is".

'Vrijheid mag uitgedrukt worden in breedste zin van het woord'

Ze vraagt elke inwoner van Rucphen een kort filmpje te maken met zijn of haar persoonlijke boodschap over vrijheid. "Vrijheid en je vrij voelen mag uitgedrukt worden in de breedste zin van het woord", zegt ze.

"Denk aan: samen zijn, gerechtigheid, weg met angst, bevrijding, meedoen. Je kunt je boodschap op allerlei manieren vormgeven, bijvoorbeeld in een gedicht, schilderij, mooie spreuk of door je eigen verhaal te vertellen".

Wie mee wil doen aan het project, wordt verzocht om zijn of haar filmpje voor 28 april te sturen naar Maria Timmers.