Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Roosendaal omdat hij zowel bij een controle als op het politiebureau weigerde mee te werken aan een blaastest, en later agenten beledigde.

De politie kreeg een melding van een alerte getuige die een verdachte situatie meldde. De getuige meldde dat er een zwaar beschadigde auto op de parkeerplaats bij winkelcentrum Rosada reed. Even later zette de bestuurder de beschadigde auto stil, waarop hij uitstapte en instapte in een andere auto die hem kwam ophalen.

Surveillerende agenten zagen de auto even later rijden en besloten om deze stil te zetten in de Sint Josephstraat. De bijrijder, die voldeed aan het door de getuige opgegeven signalement, moest een blaastest ondergaan omdat hij zichtbaar onder invloed was van alcohol.

Dit weigerde de man. Daarop besloten de agenten om hem mee te nemen naar het bureau voor een ademanalyse. Ook die weigerde hij te doen. De man beledigde de politieagenten en misdroeg zich. Hij werd aangehouden voor het niet voldoen aan bevel of vordering en hij werd opgesloten in een cellencomplex.

Verdachte mogelijk betrokken bij ongeval

De verdachte zit nog vast en moet zaterdag een verklaring afleggen. Ook wordt de man dan gehoord over de beledigingen die hij uitte naar de agenten die inmiddels aangifte hebben gedaan.

De = beschadigde auto, die nog op de parkeerplaats bij winkelcentrum Rosada stond, werd weggesleept door een takelbedrijf en zal verder onderzocht worden door de politie. Uit een eerste onderzoek bleek dat de auto wat essentiële onderdelen miste.

Die onderdelen zijn teruggevonden op de A58. Mogelijk heeft de man, terwijl hij onder invloed was van alcohol, een ongeval gehad en is hij weggereden zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Dit wordt door de politie verder onderzocht.