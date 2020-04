West-Brabant Verbod op recreatieve overnachtingen in Noord-Brabant Slideshow Infographic Video Met ingang van vrijdag 3 april 18.00 uur mag er in de provincie Noord-Brabant niet meer overnacht worden op (mini)campings, in recreatieparken, in bed and breakfasts, in Airbnb's en in jachthavens. Dat hebben de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's besloten.