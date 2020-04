Het Bravis ziekenhuis heeft van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) - de overheidsorganisatie die zich bezighoudt met hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en crisissen - complimenten ontvangen voor zijn corona-aanpak.

"Heel mooi om te zien hoe het Bravis ziekenhuis zich zo flexibel en vlot heeft omgevormd. We zijn erg onder de indruk", zegt Eveline Dekkers van de GHOR.

Afgelopen dinsdag bracht Dekkers, samen met collega Frank Arends, een bezoek aan de cohortafdeling in Roosendaal. Op deze afdeling worden alleen patiënten bij wie besmetting met het COVID-19-virus vastgesteld is opgenomen en behandeld.

"Er wordt veel gesproken over ziekenhuizen en de druk die zij ervaren. Voor een correct beeld is het dan ook goed om dit zelf te ervaren en te kijken hoe bijvoorbeeld personeel erin staat. Fijn dat Bravis de tijd genomen heeft om ons rond te leiden en uitleg te geven", aldus Dekkers.

In zowel Roosendaal als Bergen op Zoom werden op woensdag 25 maart zogenaamde cohortafdelingen ingericht. In Roosendaal werd de verpleegafdeling in slechts enkele dagen getransformeerd tot een cohortafdeling met ruimte voor 23 coronapatiënten. Momenteel zijn daar vijftien bedden bezet.

"We staan in de startblokken om ook de andere vleugel te openen als cohortafdeling. Hiermee creëren we, als dat nodig is, nog 24 extra plaatsen voor coronapatiënten", aldus Iman Vleugel, zorgmanager cardiologie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.