Binnenland Rokend pakket in Brabants Oudenbosch bevatte fles voor koelsystemen Slideshow Infographic Video Een postbezorger heeft donderdagmiddag in het Noord-Brabantse Oudenbosch alarm geslagen nadat er rook uit een pakket kwam. Nadat het gebied was afgezet, werd vastgesteld dat er een fles in zat die wordt gebruikt bij onder meer koelsystemen.