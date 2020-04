De Arjan van Dijk Groep, een evenementenorganisatie in Wernhout, stopt alle activiteiten als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen omtrent het coronavirus.

Met de mededeling dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten meer mogen worden gehouden, werd het bedrijf operationeel volledig stilgelegd.

De compensatieregeling vanuit de overheid biedt voor de organisatie niet de zekerheid die nodig is om op de lange termijn succesvol te kunnen blijven opereren. "De onzekerheid in de branche en de markt is te groot", aldus het bedrijf.

Opdrachtgevers hebben als gevolg van de maatregel massaal bijeenkomsten uitgesteld, geannuleerd of verplaatst naar 2021. "Ook voor dit najaar, wat normaal het hoogseizoen is in onze markt, laten opdrachtgevers de evenementen en bijeenkomsten niet doorgaan."

Tientallen medewerkers zonder werk

De afgelopen weken zijn diverse scenario's bekeken en uitgerekend om in een andere vorm het voortbestaan van de Arjan van Dijk Groep mogelijk te maken. "Ondanks het feit dat we direct geschakeld hebben op de ontwikkelingen door werktijdverkorting aan te vragen en alle mogelijke maatregelen te treffen, kunnen we de organisatie niet voortzetten."

Het gevolg is dat de bedrijfsactiviteiten worden stopgezet en dat de ruim 25 vaste medewerkers en tientallen flexibele medewerkers zonder werk komen te zitten.

