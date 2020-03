De maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus zorgen bij veel ondernemingen in Halderberge voor financieel zware tijden. Veel ondernemers komen daarom met creatieve oplossingen om toch overeind te blijven.

Sport- en fitheidscentrum Fit en Gezond in Oudenbosch heeft een vertaalslag gemaakt naar de digitale wereld. Training en begeleiding gaan zoveel mogelijk door, maar dan niet op de sportlocatie zelf, maar bij de mensen thuis.

"Dagelijks maken we nieuwe video-instructies die we vervolgens op ons YouTube-kanaal zetten", legt Daniël van Gool van Fit en Gezond uit. "Deze zijn niet alleen voor onze leden, maar zijn beschikbaar voor iedereen. Mensen reageren er goed op en zijn bovendien blij dat ze bekende gezichten zien die de instructies geven."

Restaurant D'n Halder uit Hoeven begon enkele dagen na de sluiting van de horeca met een afhaalservice om drie dagen later al te stoppen. "Het liep erg goed. Mensen konden via sociale media bestellen en via een tikkie betalen", vertelt eigenaar Randy Mollen. "Het werd zeer goed ontvangen. Maar de cijfers van de besmetting bleven stijgen en voldoende afstand houden tussen onze klanten en ons eigen personeel konden we niet garanderen. Daarom zijn we weer gestopt. Gezondheid staat voorop en dat werk komt wel weer."

Fysiotherapie Van Zuilichem in Oud Gastel verricht tegenwoordig veel van haar werkzaamheden op afstand. De eerste stap is een telefonische klachtenanalyse, gevolgd door beoordeling, een video- of telefonisch consult en pas na toestemming van de arts of verwijzer krijgt een patiënt toestemming om de praktijk te bezoeken.

