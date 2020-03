West-Brabant Politie zoekt vader na vondst vier dode familieleden in Etten-Leur Slideshow Infographic Video De politie is op zoek naar de 33-jarige vader van een gezin in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van vier familieleden. De lichamen van de oma, moeder en twee jonge kinderen werden zaterdagavond rond 18.15 uur aangetroffen in hun woning aan de Dassenburcht in Etten-Leur.