Pluktuin La Fleur heeft maandag de locaties in Bergen op Zoom, Hoogerheide en 's-Heer Hendrikskinderen weer geopend, ondanks de maatregelen omtrent het coronavirus.

"Dit weekend hebben we ons controlerondje gedaan en de eerste tulpen bloeien. Daarom zijn de pluktuinen in Bergen op Zoom, Hoogerheide en 's-Heer Hendrikskinderen weer geopend. Het is nog het begin van het plukseizoen, dus het aanbod tulpen is, afhankelijk van de aanloop, mogelijk nog beperkt", verklaart La Fleur.

De organisatie twijfelde of het de pluktuinen zou openen in verband met het coronavirus, maar uiteindelijk is toch besloten om dat wel te doen. "Onze pluktuinen zijn tussen de 3.000 en 7.500 vierkante meter groot en er zijn gemiddeld zo'n drie gezinnen tegelijkertijd in de pluktuin aanwezig. Daardoor verwachten wij dat dit geen problemen oplevert."

Wel worden bezoekers opgeroepen om zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM te houden. De pluktuin is in ieder geval tot en met mei geopend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.