Het politieteam Roosendaal opent op zaterdag 28 maart een virtueel politiebureau via haar Facebookpagina. Tien mensen van het politieteam zitten klaar om vragen en meldingen te behandelen.

"Het is een extra service naar de burgers toe om ze in deze tijden van de coronacrisis zo goed mogelijk van dienst te zijn", legt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage uit.

De Facebook-pagina van politieteam Roosendaal wordt normaal gesproken door twee of drie personen beheerd. "Vanaf zaterdag schroeven we dat op naar tien mensen. Normaal is de pagina geen primair kanaal voor ons, maar door het als virtueel politiebureau in te schakelen kunnen we sneller anticiperen op meldingen."

"Mensen kunnen via de Facebook-pagina vragen stellen en meldingen doen. Aangifte doen kan ook, alleen handelen we dat dan niet af via Facebook. Bij een inbraak en iemand op heterdaad betrappen is het beter om gewoon 0900-8844 te bellen en in geval van spoed 112."

Het virtuele politiebureau is vanaf zaterdag 28 maart dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.