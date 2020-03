Tot nu toe zijn er in totaal dertien coronapatiënten uit het Bravis Ziekenhuis ontslagen, zo meldde het ziekenhuis dinsdag 25 maart in een update. Dat wil niet zeggen dat zij genezen zijn, maar hun klachten zijn dermate afgenomen dat zij thuis verder kunnen aansterken.

"We zien dat het ziektebeeld bij mensen met het coronavirus heel divers is. Patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen, hebben lichamelijke klachten waar zij hulp voor nodig hebben. Patiënten kunnen naar huis als zij van de klachten, waardoor zij in het ziekenhuis zijn beland genezen, zijn", laat het Bravis desgevraagd weten.

Deze patiënten kunnen dus nog wel verkoudheidsklachten, zoals hoesten en niezen, hebben en het virus bij zich hebben, maar voor deze patiënten geldt wel dat zij na 24 uur klachtenvrij weer naar buiten kunnen.

Het ziekenhuis doet wederom een oproep om de maatregelen van het kabinet in acht te nemen. "Het Bravis ziekenhuis doet nogmaals een beroep op patiënten, bezoekers en medewerkers om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Stap dan ook niet in een drukke lift, neem verspreid plaats in de wachtruimte, ga niet dicht op elkaar in de rij staan en houd bij de balies minimaal 1,5 meter afstand tot de baliemedewerker. Zo verkleinen we samen de kans dat we besmet raken of anderen besmetten."

