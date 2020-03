West-Brabant Weekmarkten in Brabant gaan vanaf maandag door in aangepaste vorm Slideshow Infographic Video De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan, zo bevestigt de Veiligheidsregio Midden-en-West-Brabant zaterdag. Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten, hebben de veiligheidsregio's een eenduidig besluit genomen.