Als er geen drastische maatregelen getroffen worden, gaat de gemeente Bergen op Zoom de doelstelling van honderd kilogram restafval per inwoner niet halen. Dat laat wethouder Andrew Harijgens weten op vragen van de D66.

De gemeente is continu bezig met campagnes om afvalscheiding te promoten, maar er is meer nodig om die doelstelling dit jaar nog te halen.

De gemeente Bergen op Zoom wilde eerder al een maatregel invoeren door het restafval nog maar één keer in de vier weken op te halen. Daar kwam echter veel kritiek op en daarom besloot het college om die maatregel toch niet door te voeren.

"Destijds hebben we al aangegeven dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval door te zetten", zegt de wethouder. "Een trendbreuk is noodzakelijk om op 100 kilo restafval per inwoner te komen."

ln 2019 was de hoeveelheid restafval per inwoner namelijk nog 172 kg en daarbij het grof restafval van de milieustraat erbij gerekend was dat 204 kilo per inwoner.

D66 droeg oplossingen aan om voor meer afvalscheiding

Carinne Elion-Valter (D66) stelde verschillende maatregelen voor om het scheiden van afval aantrekkelijker te maken voor de inwoners.

Zo wilde ze inwoners aanbieden om hun zak restafval in te leveren bij een ondergrondse container waarbij het tarief veel lager ligt dan bij een normale container en ze stelde voor om containers gratis om te wisselen wanneer men bijvoorbeeld een grotere of kleinere kliko wil.

Deze oplossingen gaan niet helpen volgens de wethouder. "Elke containeromwisseling door Saver wordt bij de gemeente in rekening gebracht en leidt tot een hogere afvalstoffenheffing."

Het tarief voor de ondergrondse containers is bewust lager, omdat mensen die hier gebruik van maken geen GFT-container hebben. Zij moeten dus afval wat normaal gratis in te leveren is, ook in de ondergrondse container weggooien.

"Daarnaast is het huidige netwerk van ondergrondse restafvalcontainers niet toereikend om iedereen die dat wenst daar op aan te sluiten. Dat neigt naar omgekeerd inzamelen en dan zijn grotere investeringen noodzakelijk om voldoende ondergrondse containers te kunnen plaatsen."

Achter de schermen is de gemeente dan ook bezig met plannen om wel die trendbreuk te realiseren, maar tot die tijd blijft de gemeente inzetten op het communiceren over afvalscheiding.

Zo speelt nu de GFT-E-campagne, waarbij mensen bewust worden gemaakt van het feit dat etensresten gewoon bij het GFT-afval mag.