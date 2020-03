West-Brabant Man onder invloed van drugs aangehouden op A27 bij Ulvenhout Slideshow Infographic Video Een 46-jarige automobilist op de A27 is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Ulvenhout aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs. Volgens de politie reed hij slingerend over de weg en had hij ook geen geldig rijbewijs.