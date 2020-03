Een 46-jarige automobilist op de A27 is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Ulvenhout aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs. Volgens de politie reed hij slingerend over de weg en had hij ook geen geldig rijbewijs.

Nadat de agenten de automobilist op de A27 volgden, controleerden ze hem op de Chaamsebaan in Ulvenhout.

Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van amfetamine was. Zijn rijbewijs bleek al eerder ingevorderd te zijn, dus was de man niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Bij fouilleren troffen de agenten ook nog enkele zakjes, met daarin vermoedelijk verdovende middelen, aan. Deze zijn in beslag genomen.

De man heeft een rijverbod van 24 uur gekregen.