De Belgische politie gaat aan de grens controleren op Nederlanders die in België willen tanken omdat de brandstof daar een stuk goedkoper is.

Net over de grens met België is de brandstof een flink stuk goedkoper dan in Nederland. Dat scheelt soms wel 50 cent per liter. Veel Nederlanders tanken daarom over de grens, terwijl de inwoners van België alleen hun huis uit mogen voor functionele verplaatsingen.

De Belgische politiezones hebben daarom vrijdag opdracht gekregen om prioriteit te maken van de handhaving van de coronamaatregelen die sinds woensdag in het land van kracht zijn.

De vraag om grondige grenscontroles is afkomstig van Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen. In de praktijk betekent dit dat in de grensgemeenten wordt gecontroleerd of Nederlanders zich aan die maatregelen houden.

In België geldt een reisverbod, met uitzondering van de functionele verplaatsingen zoals woon-werkverkeer. Ook Nederlanders mogen België niet meer binnen als ze een niet-functionele verplaatsing willen maken, bijvoorbeeld om te tanken of te winkelen.

Politieagenten controleren daarom op diverse plaatsen in het grensgebied passerend verkeer. De controle gebeurt in beide richtingen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.