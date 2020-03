De aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Zundert start naar verwachting in augustus, zo meldt netwerkbeheerder E-Fiber donderdag.

Niet alleen alle kernen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk, maar ook alle buitengebieden.

Omdat het benodigde deelnemerspercentage niet is gehaald, krijgen alleen inwoners en bedrijven met een abonnement een aansluiting in huis. Om nu of in de nabije toekomst gebruik te kunnen maken van het glasvezelnetwerk, is een aansluiting tot in het huis noodzakelijk.

Tijdens de aanleg kunnen alle inwoners en bedrijven nog kosteloos een aansluiting krijgen. Daarvoor dienen ze op tijd een abonnement af te sluiten bij een van de glasvezelproviders. De uiterste datum wordt tijdig gecommuniceerd. Inwoners die geen abonnement afsluiten, kunnen op een later moment overstappen.