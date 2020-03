De Rucphense burgemeester Marjolein van der Meer Mohr roept inwoners op om elkaar ten tijde van de coronacrisis te helpen. Ze vertrouwt erop dat de hechte gemeenschap in de dorpen positief kan en zal bijdragen aan het doorstaan van de crisis, zo meldt ze woensdag.

"Het zijn bizarre en onwerkelijke tijden voor iedereen", aldus de burgemeester. "Het is helaas geen kwestie van weken dat we ons aan moeten passen aan de nieuwe situatie, maar wellicht wel van maanden. Dat werd maandag bevestigd door de toespraak van premier Rutte. De maatregelen raken het dagelijks leven en dat heeft grote impact op iedereen."

De burgemeester spreekt haar waardering uit voor iedereen die momenteel hard aan het werk is om de samenleving draaiende te houden.

"De cruciale dienstverlening voor onze inwoners houden we, koste wat het kost, in de lucht. Door op afspraak te werken, hebben we controle over het aantal contacten in het gemeentehuis en kunnen we prioriteiten stellen in wat we doen", aldus Van der Meer Mohr.

De burgemeester roept op elkaar te helpen, ondanks dat mensen nu minder naar buiten gaan en minder contact hebben.

"Vooral onze kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen niet zonder hulp. Dat kan bijvoorbeeld door een boodschap te doen voor elkaar, door elkaar wat vaker te bellen of uw hulp aan te bieden. Eigenlijk door datgene te doen waar we in onze dorpen zo sterk in zijn, een hechte gemeenschap vormen."