Arriva en NS treffen passen hun dienstregeling aan in Noord-Brabant. Vanwege de maatregelen die rondom het coronavirus worden getroffen, maakt een groot deel van de mensen geen gebruik meer van het openbaar vervoer.

Vanaf donderdag rijdt Arriva volgens een aangepaste dienstregeling. Door de maatregelen rondom het COVID-19-virus maken steeds minder mensen gebruik van het openbaar vervoer.

Arriva past de dienstregeling aan zodat er geen "bussen met lucht" blijven rondrijden. Wel wil de vervoerder een zekere basisvoorziening in stand houden zodat er voldoende bussen beschikbaar blijven.

De aangepaste dienstregeling is vergelijkbaar met de dienstregeling die in de vakantieperiodes van toepassing is. De provincie heeft wel gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. Alle wijzigingen in de dienstregeling van Arriva zijn te lezen op de website.

Uit veiligheid voor reizigers en chauffeurs is het verzoek om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. Het is niet mogelijk om een kaartje bij de buschauffeur te kopen.

Aangepaste dienstregeling NS

Ook de NS en ProRail treffen maatregelen. Vanaf elk station in Nederland rijden vanaf zaterdag slechts twee treinen per uur. Ook rijden er geen nachttreinen meer.

Volgens de NS-leiding houdt het bedrijf met de basisdienstregeling rekening met het stijgende aantal ziekmeldingen in vitale functies.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.