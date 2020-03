Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het erbij in West-Brabant?

Bibliotheken in West-Brabant

De bibliotheken in Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert blijven in principe gewoon geopend. Wel hanteren sommige bibliotheken aangepaste openingstijden. Alle geplande activiteiten tot en met 31 maart zijn geannuleerd.

Cultuurbedrijf Bergen op Zoom

Het Cultuurbedrijf in Bergen op Zoom heeft besloten dat de theaters CKB en De Maagd en museum Markiezenhof tot en met 31 maart gesloten zullen zijn. Daarnaast zullen alle activiteiten en voorstellingen geannuleerd worden. Ook heeft het cultureel centrum besloten dat ook alle voorstellingen van Stichting BOV die tot en met 5 april gepland stonden, geannuleerd zullen worden.

Bluesroute in Bergen op Zoom

De Bluesroute in Bergen op Zoom gaat niet door. Mensen die al entreekaarten hadden gekocht, kunnen hun geld terugvragen.

Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom

Alle voorstellingen die tot en met 31 maart gepland stonden in poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom worden afgelast.

Rommelmarkt Roosendaal

De Rommelmarkt van zondag 22 maart in Wijkcentrum de Bergspil is geannuleerd.

Theater De Kring in Roosendaal

Alle voorstellingen in theater De Kring in Roosendaal die tot en met 31 maart 2020 gepland stonden, zijn geannuleerd. De enige uitzondering is de voorstelling The Faulty Towers Dining Experience op donderdag 12 maart.

Theater Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur

Theater Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur schrapt alle theatervoorstellingen tot 31 maart. Het is de bedoeling dat de theatervoorstellingen op een later moment doorgang vinden.

Vincent van GoghHuis en Van GoghGalerie in Zundert

Het Vincent van GoghHuis en de Van GoghGalerie in Zundert zijn tot en met 31 maart gesloten.

