De noordelijke entree van Zundert wordt heringericht en dit moet ervoor zorgen dat automobilisten niet de Molenstraat, maar de Randweg als doorgangsroute gebruiken. Zo moet de dorpskern van Zundert autoluwer worden.

Veel automobilisten komende vanuit de richting Rijsbergen negeren op de rotonde voor de dorpskern de afslag naar de Randweg aan hun rechterzijde, en rijden via de Bredaseweg in één stuk door naar de Molenstraat om hun weg - door de dorpskern - te vervolgen.

Ze doen dit in groten getale, zo blijkt uit verkeerstellingen. Bovendien nemen veel bestuurders het daarbij niet zo nauw met de in de Molenstraat geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Waar de Bredaseweg overgaat in de Molenstraat moet het veiliger worden. Daarnaast moeten de aansluitingen van de Meirseweg en de Vincent van Goghstraat op diezelfde Bredaseweg verbeteren. De herinrichting van de noordelijke entree - met veel groen en een overzichtelijk straatbeeld - moet dit gaan realiseren.

Bovendien wordt de noordelijke entree zo ingericht - klinkers vervangen het bestaande asfalt, het verkeer moet langs twee kruisingen én de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur - dat het voor de automobilist, die niet per se in de Molenstraat moet zijn, automatisch aanlokkelijker is om te kiezen voor de Randweg.

Het is de bedoeling dat de klus straks in twee fasen wordt geklaard. De eerste fase betreft het gedeelte van de Molenstraat in combinatie met de eerder genoemde aansluitingen betreffende Bredaseweg, Meirseweg en Van Goghstraat. Het karwei kan vanaf april aansluitend op de werkzaamheden van de Molenstraat worden ingepland.

De aanpassing van de totale noordelijke entree vanaf de Van Goghstraat tot de rotonde van de Hofdreef-Randweg (fase 2) wordt meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2020 en vindt plaats in een later stadium. Dat geldt ook voor de aanleg van eerder genoemd voetpad. Voor fase 2 vindt weer een aanbestedingsprocedure plaats zodat ook lokale ondernemers kunnen inschrijven.