West-Brabant VVD, CDA en FVD praten met Lokaal Brabant over nieuw provinciebestuur Slideshow Infographic Video VVD, CDA en Forum voor Democratie zijn met Lokaal Brabant in gesprek om tot een meerderheidscoalitie in de provincie Noord-Brabant te komen. De partijen zeggen "voldoende gezamenlijk basis" gevonden te hebben om verder te praten over een hoofdlijnenakkoord, meldt de provincie op haar website.