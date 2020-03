De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gewapende en gewelddadige ontvoering die op 30 september vorig jaar plaatsvond in Roosendaal.

Rond 22.00 uur drongen twee gewapende mannen een woning aan de Wattstraat binnen. De bewoner en een andere persoon die aanwezig was in de woning werden bedreigd en vervolgens ontvoerd en meegenomen in een gestolen auto. Daarbij werd het tweetal diverse keren geslagen en werd er geld geëist.

Het duo werd in de nacht die daarop volgde rond 2.00 uur vrijgelaten in een bos bij Hoogvliet. De slachtoffers moesten in een ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld.

In verband met deze ontvoering zijn door de politie doorzoekingen gedaan in de woningen van de nu aangehouden verdachten en in een kapperszaak aan het Heilig Hartplein in Roosendaal. Bij deze doorzoekingen zijn verschillende goederen in beslag genomen.

Daarnaast is samen met opsporingsambtenaren van de gemeente Roosendaal een controle gehouden bij andere panden aan het Heilig Hartplein. De recherche zal het onderzoek vervolgen.