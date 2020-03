Er zijn 28 sollicitatiebrieven binnengekomen naar aanleiding van de vacature voor een burgemeester in de gemeente Halderberge. Een vertrouwenscommissie gaat in de komende periode met de kandidaten in gesprek en zal vervolgens een keuze maken.

Onder de sollicitanten bevinden zich twaalf vrouwen en zestien mannen. Veel sollicitanten zijn afkomstig uit het openbaar bestuur. Personen die werkzaam zijn in de particuliere sector of een vrij beroep uitoefenen, combineren hun hoofdfunctie vaak met één of meerdere politiek-bestuurlijke nevenfuncties.

De provincie Noord-Brabant verwacht voor de zomer bekend te kunnen maken wie de nieuwe burgemeester van Halderberge wordt.

Omdat hierbij strikte geheimhouding geldt, wordt door de gemeenteraad in een besloten vergadering een aanbeveling gedaan aan de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Die bespreekt de aanbeveling vervolgens met de minister van Binnenlandse Zaken, die de voordracht aan de koning voorlegt.

Jobke Vonk-Vedder besloot eind november om haar functie als burgemeester van Halderberge neer te leggen vanwege haar gezondheid, gezin en de combinatie met de hoge werkdruk.

Heleen van Rijnbach-de Groot, onder andere oud-burgemeester van Etten-Leur, neemt de honneurs waar totdat een nieuwe burgemeester is geïnstalleerd.