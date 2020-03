West-Brabant Inloopspreekuur huisarts Moerdijk dorp gesloten uit voorzorg coronavirus Slideshow Infographic Video De inloopspreekuren van de huisartsenpraktijk Mulders & Heitmann in de Ankerkuil in Moerdijk dorp zijn tot nader order gesloten uit voorzorg wegens het coronavirus. De huisartsenpraktijk laat weten dat zij een patiënt eerst telefonisch willen screenen op bepaalde klachten en ook willen vragen waar de patiënt eventueel in het buitenland is geweest.