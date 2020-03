De gemeente heeft de eigenaar van een verpauperd pand aan het West Vaardeke in het centrum van Oudenbosch een dwangbevel opgelegd. De eigenaar moet onder dwang het verwaarloosde gebouw opknappen en de eerder opgelegde boete van 10.000 euro betalen.

De gemeente heeft de eigenaar van het pand meerdere malen verzocht een einde te maken aan de overlast gevende situatie, maar omdat de boete nog niet betaald is en het pand ook niet opgeknapt wordt, is besloten om hem een dwangbevel op te leggen.

Al lange tijd ervaren omwonenden overlast van het pand in het centrum van Oudenbosch. Het gebouw, vlak bij de onderdoorgang naar de haven, is flink verwaarloosd. Zo is er onder andere sprake van schimmel en bouwkundige gebreken.

Ook het aanzicht is een doorn in het oog van buurtbewoners. Om deze reden vroegen zij de gemeente Halderberge om in te grijpen middels een handhavingsverzoek. De gemeente onderzocht de situatie en kwam tot de conclusie dat handhaving op zijn plaats is.

De gemeente heeft sinds september 2019 daarom meerdere malen gevraagd om de situatie te verbeteren en de overlast voor de omgeving te stoppen. "We hebben hem gevraagd enkele bouwkundige gebreken te herstellen, maar dit is niet gedaan. De eigenaar heeft daarom een brief gekregen waarin staat dat hij binnen zes weken de dwangsom van 10.000 euro moet betalen. Er volgde daarop een aanmaning", aldus de gemeente.

Nu er nog steeds niet is betaald, volgt er een dwangbevel.