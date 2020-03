De inloopspreekuren van de huisartsenpraktijk Mulders & Heitmann in de Ankerkuil in Moerdijk dorp zijn tot nader order gesloten uit voorzorg wegens het coronavirus. De huisartsenpraktijk laat weten dat zij een patiënt eerst telefonisch willen screenen op bepaalde klachten en ook willen vragen waar de patiënt eventueel in het buitenland is geweest.

Pas na de telefonische screening wordt een inschatting gemaakt of de patiënt gezien moet worden en zo ja, of dat op consult kan of middels een huisbezoek. "Vandaar dat we hebben besloten om de inloopspreekuren van Moerdijk en Hooge Zwaluwe tot nader order te sluiten", aldus een woordvoerder van de praktijk.

De spreekuren in Moerdijk dorp zijn doorgaans op dinsdag tussen 11.30 en 12.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur. Bij klachten kan eerst telefonisch contact opgenomen worden met de doktersassistente.