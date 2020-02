West-Brabant Vermoedelijk steekincident in Roosendaal blijkt zelfverwonding te zijn Slideshow Infographic Video De politie meldde dinsdagmiddag dat vermoedelijk een steekincident had plaatsgevonden op de Dadelberg in Roosendaal, maar liet een uur later via Twitter alweer weten dat het niet om een steekincident, maar om zelfverwonding blijkt te gaan.