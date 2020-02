West-Brabant Man aangehouden na vernielingen en mishandeling agent in Roosendaal Slideshow Infographic Video Een 36-jarige man uit Bergen op Zoom is zondag rond 20.00 uur aangehouden nadat hij vernielingen had aangericht in een woning in de Stoopstraat in Roosendaal. Bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig en sloeg hij een agent.