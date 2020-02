West-Brabant Drie verdachten opgepakt na openlijke geweldpleging in Roosendaal Slideshow Infographic Video De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.30 uur drie verdachten opgepakt wegens openlijke geweldpleging in Roosendaal. Omstanders bemoeiden zich met een arrestatie, waarna de politie pepperspray besloot in te zetten. Vervolgens kreeg een van de agenten een vuistslag in het gezicht.