De politie waarschuwt uitbaters van horecagelegenheden voor mensen die met vals geld hun drankjes willen betalen tijdens carnaval. Begin deze maand waarschuwde het politieteam Bergen op Zoom al dat in zijn gebied geprobeerd werd om valse briefjes van 50 euro in te wisselen bij onder andere horecagelegenheden.

In de rest van het land is de laatste tijd ook geprobeerd om met vals geld te betalen - met wisselend succes.

Doorgaans worden de nepbiljetten tegen geringe betaling aangeschaft via webshopplatforms als AliExpress. Vooral in donkere en drukke kroegen proberen carnavalsvierders met vals geld misbruik te maken van de situatie. Dat het niet alleen om valse briefjes van 50 euro gaat, bleek afgelopen weekend nog. Bij een carnavalsfeest in Macharen, bij Oss, werd een vals biljet van 10 euro uitgegeven.

Veel kroegen proberen het betalen van vals geld te voorkomen of te ondervangen door alleen met bonnen of penningen te werken tijdens carnaval. Die bonnen moeten vaak vooraf aangeschaft worden, waardoor er meer tijd is om biljetten aan een controle te onderwerpen indien de klant niet via de pin afrekent.

In 2019 zijn volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 38.900 valse biljetten onderschept in Nederland. Dit aantal ligt op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Wereldwijd werden in totaal 559.000 valse eurobiljetten aangetroffen, een daling van 0,7 procent ten opzichte van 2018. De meest vervalste biljetten zijn die van 20 en 50 euro.