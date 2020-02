West-Brabant Politie vindt 40 kilo speed in woning aan de Freesiastraat in Oosterhout Slideshow Infographic Video De politie heeft woensdagmiddag 40 kilo speed aangetroffen in een woning aan de Freesiastraat in Oosterhout. Een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 36-jarige man uit Oosterhout zijn aangehouden.